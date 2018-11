„Eram în drum spre casă când mi-am sunat fratele să-l întreb dacă vrea să ieşim să bem ceva. În timp ce eram în pub, în jurul orei 19.45, am primit o alertă pe telefon. Avem o cameră montată în camera fiului nostru. M-a anunţat că a fost detectată mişcare. De obicei ignor alerta asta, pentru că mereu e cineva în cameră. De data asta, însă, cineva străin se afla în casă. Am sunat la poliţie şi am anunţat că este un jaf în desfăşurare“, a povestit Oliver Wallace pentru presa locală. Din fericire, în momentul jafului, soţia şi fiul lor în vârstă de doi ani erau plecaţi de acasă. „A trecut mai bine de un an de când nu am mai fost acasă la acea oră. E... citeste mai mult

