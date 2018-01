Simona Halep nu are o relaţie extraordinară cu Australian Open. A jucat de două ori sferturi de finală, 2014 şi 2015, fiind eliminată atunci de Dominika Cibulkova, respectiv Ekaterina Makarova.

În 2016 a fost eliminată suprinzător din primul tur, fiind învinsă de Shuai Zhang, jucătoare venită din calificări. Iar anul trecut a pierdut cu Shelby Rogers, scor 6-3, 6-1, tot în primul tur. Din acest punct de vedere, Simona Halep nu are multe puncte de apărat.

Însă toată lumea are aşteptări mari de la Simona Halep pentru acest Australian Open. Mai ales acum, că Serena nu participă, Simona trebuie să confirme statutul de... citeste mai mult

azi, 07:42 in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in