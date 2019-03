Înaintea meciului cu Kozlova, Simona a dezvăluit ce o melodie o motivează în această perioadă.

''Melodia mea preferata in acest moment este 'Eye of the tiger" inerpretata de formatia Survivor ,pentru ca am nevoie de o extramotivatie inainte de meciuri si intr-adevar imi da aceasta extra energie "

”Eye of the Tiger” este cunoscut şi pentru fanii lui Sylvester Stallone, hitul făcând parte din coloana sonoră a filmului Rocky 3 (1982).

acum 19 min. in Sport, Vizualizari: 9 , Sursa: Adevarul in