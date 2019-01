Într-o declaraţie-surpriză făcută în faţa reşedinţei sale oficiale din Downing Street, May şi-a comunicat decizia de a nu mai aştepta până în 2020, an în care trebuia să aibă loc următorul ciclu electoral. May şi-a motivat decizia prin lipsa de...

Adevarul, 18 Aprilie 2017