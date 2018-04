Miercuri, 04 Aprilie, 09:33

Real Madrid s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Juventus, în turul sferturilor de finală ale UEFA Champions League, grație golurilor marcate de Cristiano Ronaldo, care a reușit o dublă, și de Marcelo.

Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus, a vorbit despre jocul prestat de elevii săi și despre șansele de calificare în semifinale Ligii Campionilor.

"Este greu de digerat acest rezultat. Echipa mea a jucat bine în prima repriză, chiar în prima oră. Cred că am evoluat mai bine ca în finala de anul trecut.

Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei. Am jucat cu o echipă extraordinară, am jucat în fața celui mai bun jucător din lume. Acum ne gândim... citeste mai mult

