Bărbatul a declarat că se afla în baie în momentul în care atacatorii au început să tragă cu focuri de armă. „M-am întors să deschid uşa la toaletă şi au început să tragă. Am smuls geamul, iar arma încă se auzea”, a mai spus el.

Un alt martor a declarat pentru CNN că se ruga ca atacatorul să rămână fără gloanţe. „Mă gândeam că trebuie să rămână fără gloanţe, deci am asteptat şi m-am fugat la Dumnezeu”. Un bărbat i-a spus să rămână nemişcat, apoi a fost el însuşi împuşcat în piept de atacator.

„Am văzut cum oamenii cădeau, erau împuşcaţi sub privirile... citeste mai mult

