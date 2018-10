Tehnicianul echipei Al Shabab, Marius Şumudică, a declarat, vineri seară, la Digi Sport, că pe finalul meciului cu Al Qadisiya, din Arabia Saudită, a suferit o cădere de calciu, pe fondul unui “stres teribil”.

"Este un stres teribil, eram la un pas să ne fie anulat un gol. Acest VAR opreşte jocul 3-4 minute. Eu nu sunt adeptul acestui VAR. Noi am dat un gol valabil, practic n-a fost niciun fel de fault. Am avut o cădere de calciu. Eu ţinând o dietă, am slăbit nouă kilograme, nu prea am mâncat astăzi, mi-a...

