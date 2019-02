Simona Halep (27 de ani) a câştigat primul set în meciul în meciul cu Eugenie Bouchard (79 WTA) din cadrul turului doi din turneul de la Dubai, cu 7-4 în tiebreak.

Fostul lider mondial a bifat şi lovitura meciului, reuşind un punct de senzaţie la 1-0 în tiebreak, care a devenit în scurt timp viral pe reţelele de socializare.

Point of the match!

High quality play continues between @Simona_Halep and @geniebouchard! #DDFTennis pic.twitter.com/K2kXXSOy3D

— Global Analytica (@AnalyticaGlobal) February 19, 2019 Simona Halep a pierdut finala de la Doha, pe 16 februarie, în faţa belgiencei Elise Mertens (16 WTA), după ce românca şi-a... citeste mai mult

