Eleva lovita pe trecerea de pietoni in Mircea Astazi dimineata, in jurul orei 08:05, un accident rutier a avut loc in zona podului din cartierul Mircea cel Batran. O eleva a fost lovita in plin de o masina in timp ce traversa strada pe trecerea de...

Buna ziua Iasi, 20 Februarie 2012