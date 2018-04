ACSMU Poli Iasi si-a compromis si mai mult sansele de a promova in Liga I, dupa ce a pierdut in urma cu cateva minute, pe terenul ultimei clasate CSM Ramnicu Valcea. Oltenii au castigat cu 3-1 in fata trupei lui Ionut Popa si gruparea din Copou a...

Buna ziua Iasi, 9 Octombrie 2010