Uite ce ti se intampla cand astepti linistit culoarea verde! Traim in secolul vitezei si suntem in top la...accidente! Nici la semafor nu poti sa mai stai linistit! In timp ce astepta culoarea verde, o familie a fost izbita de un AUTOBUZ care pur si...

Buna ziua Iasi, 22 Iunie 2012