Noile modele reprezintă un upgrade minor, din punct de vedere hardware, faţă de modelul de anul trecut, Galaxy S8, care a fost primul smartphone cu infinity display şi margini semnificativ mai înguste.Una dintre cele mai evidente schimbări la nivel de construcţie este mutarea senzorului de amprente sub camera foto, o decizie care va face accesarea senzorului mult mai uşoară decât în cazul modelului anterior.

Dotări tehnice:

Ecran: Super AMOLED 2960 x 1440 pixeli, 5.8-inch (S9), 6.2-inch (S9 Plus)

Cameră foto: 12 MP (S9), două camere de 12 MP (S9 Plus) cu diafragmă ajustabilă între f/1.5 şi f/2.4

Difuzoare: Dolby Atmos

Chipset: Snapdragon 845... citeste mai mult

