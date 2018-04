Vandeweghe a izbucnit în plâns la finalul jocului, căutând consolare în braţele antrenorului său.

CoCo a declarat după victoria din prima rundă că nu este o specialistă a zgurei şi că a venit la Stuttgart pentru shopping. Totuşi, ea a părut extrem de afectată după ce Pliskova a închis finala la 7-6, 6-4 după aproape două ore de joc.

„După Miami , îmi uram viaţa destul de mult, pentru că am jucat şi am câştigat la dublu, dar mie nu îmi place decât simplu. Aşa că m-am dus în Bahamas, mi-am scos telefonul din priză şi am stat singură o săptămînă. Eu, dacă nu sunt fericită cu ceea ce fac, nu joc bine. Aşa că mi-a... citeste mai mult

