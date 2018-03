Vineri, 30 Martie, 09:21

Letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA, continuă forma bună și s-a calificat în finala de la Miami, învingând-o pe Danielle Rose Collins, locul 93 WTA, scor 7-6 (1), 6-2.

Primul set a fost unul echilibrat. Fiecare jucătoare a reușit câte două break-uri, iar setul s-a decis în tie-break, acolo unde plusul de experiență al letonei a fost decisiv, cedând doar un punct. În setul doi, Ostapenko a început mai bine, făcând break în primul game și conducând până la final. La 5-3, Jelena a mai câștigat încă o dată pe serviciul adversarei, asigurându-și calificarea.

.@JelenaOstapenk8 downs Collins, 7-6(1), 6-3 to reach the @MiamiOpen final vs. Stephens! #MiamiOpen... citeste mai mult

acum 31 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Gazeta Sporturilor in