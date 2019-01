VIDEO Israelul a descoperit toate tunelurile secrete ale Hezbollah pe sub frontiera cu Libanul

Israelienii afirmă că au găsit, în total, şase tuneluri ce fac legătura între Liban şi teritoriul lor. Ultimul a fost descoperit sâmbătă. Israelul bănuieşte că militanţii Hezbollah intenţionau să folosească tunelurile în eventualitatea unui nou război, în care ar fi urmat să trimită luptătorii pe sub graniţă, să cucerească teritorii în Israel. "Am descoperit un alt tunel de atac al Hezbollah sub frontiera dintre Liban şi Israel. Conform evaluărilor noastre, nu mai există alt tunel transfrontalier", le-a declarat jurnaliştilor... citeste mai mult

