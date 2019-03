VIDEO/ Ion Clamparu: “Frica aduce respect!”

Suntem in anul 1988. 29 mai. Un tanar din Botosani, Ion Clamparu, se intalneste cu alti patru tineri si merg impreuna la Cabana “Rediu”, situata in apropierea orasului. Comanda mai intai o sticla de un litru de bitter pe care o “sting” cu cate trei beri de caciula. In jurul orelor 20.30 se intorc in oras, decisi sa continue petrecerea la restaurantul “Flora”. Dupa trei litri de vin pun capat petrecerii si pleaca spre casa, nemultumiti ca, asa cum era atunci, localul se inchidea. Pe drum, Ion Clamparu... citeste mai mult

acum 14 min. in Locale, Vizualizari: 6 , Sursa: Info Braila in