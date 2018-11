"Cel mai emoţionant moment a fost atunci când am câştigat cu Ferrari, la Suzuka, în 2000. După 21 de ani fără victorie pentru Ferrari şi 4 ani fără ca eu să câştig, am reuşit o victorie senzaţională şi am câştigat un campionat superb" a declarat la acea vreme Schumacher. "Mika Hakkinen este adversarul pe care l-am respectat cel mai mult, am avut nişte dueluri extrem de interesante cu el, iar în afara curselor era un tip foarte echilibrat" a mai adăugat fostul pilot de la Ferrari.

