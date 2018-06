Simona Halep şi Rafael Nadal s-au întâlnit pe un teren de antrenament. Spaniolul terminase pregătirea, iar românca urma să o înceapă.

"De la un campion la Roland Garros la un altul", s-a scris pe contul de Twitter al turneulu ide la Wimbledon.

Interesant este că, deşi e numărul unu mondial, Rafael Nadal a fost desemnat cap de serie numărul doi la Wimbledon, după Roger Federer. În schimb, Simona Halep a primit statutul de favorită numărul unu, chiar dacă nu este văzută drept principală favorită la câştigarea turneului.

From one @rolandgarros champion to another

