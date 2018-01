VIDEO Induiosator: In SUA revin la viata aligatorii inghetati de ger!

Intepeniti din cauza gerurilor anormale care s-au abatut asupra Carolinei de Nord, aligatorii au inceput sa iasa la suprafata.



Anterior, pe internet au aparut filmulete facute in Parcul national Shallotte River Swamp, unde angajatii aratau crocodili prinsi in pojghita de gheata care a acoperit lacul.

Prinsi in gheata

Noile imagini ii suprprind pe aligatori revenindu-si la viata dupa "somnul" involuntar. Seful rezervatiei, George Howard, a aratt ca aligatorii se pot adapta la conditiile de mediu, reglandu-si temperatura corpului si incetinind... citeste mai mult