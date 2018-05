Duminica, 27 Mai

Ilie Năstase (71 de ani) a fost prins vineri, 25 mai, conducând sub influența băuturilor alcoolice (vezi detalii AICI!). Antena 3 a prezentat astăzi filmul încătușării, în care fostul mare tenismen folosește un limbaj injurios.

Filmul complet al conflictului dintre Ilie Năstase și polițiști poate fi văzut AICI!

Transcrierea diagolului Ilie Năstase: Dacă voi aveţi dreptul, prin lege, să arestaţi un senator...

Poliţist: Nu vă arestează nimeni.

Ilie Năstase: Nu, nu, a zis că-mi pune cătuşele.

Poliţist: Asta nu înseamnă că vă arestează.

Ilie Năstase: Vedeţi în spatele meu mai sunt ca mine. Eu am recunoscut că am băut, îmi pune cătuşele băiatu'. Să-mi...