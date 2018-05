VIDEO: In interiorul celei mai mari pesteri din lume!

Cercetatori din China si Franta au realizat o serie de fotografii unice din interiorul uriase pesteri Miao, situata in provincia chineza Guizhou, in sud-vestul tarii.



Pestera Miao, care ocupa primul loc in lume dupa dimensiunile sale, poate adoposti 22 de terenuri de fotbal sau patru piramide egiptene din Giza.

In imagini se pot vedea grotele cu stalactite si stalacmite imense, bolovani cat casa, coloane de piatra care par niste cascade incremenite.

Impresionant

