VIDEO IMPRESIONANT: Un iceberg urias se rupe de Groenlanda

Procesul de desprindere a unui iceberg uarias, de sase kilometri, de ghetarul Helheim, situat in Groenlanda, a fost filmat de o camere de luat vederi. Oamenii de stiinta sunt convinsi ca noul document ii va ajuta sa afle mai multe despre cum se distruge calota glaciara.



Icebergul s-a desprins de Helheim in noaptea de 22 spre 23 iunie - grandiosul proces a durat in jur de 30 de minute. In filmul postat pe Youtub actiunea este acclerata.

"Gratie acestei inregistram observam cum o mare cantitate de gheata, fragmente mai mici sau mai mari, se scunfunda in adancuri. Acest lucru joaca un rol important in cresterea nivelului oceanelor... citeste mai mult