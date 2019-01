În filmarea care a devenit viral în SUA, elevii îl înconjoară pe Nathan Phillips, un veteran amerindian care participa la un marş dedicat amerindienilor şi râd de cântecele şi dansurile lui. Într-o altă filmare apărută pe Instagram, Philips a declarat că adolescenţii care au râs de el în faţa Memorialului lui Lincoln din Washington D.C. au strigat „Construiţi zidul ăla!“, făcând referire la zidul dorit de Trump la graniţa SUA cu Mexic.

„Aceasta este o ţară a amerindienilor, nu trebuie să construiţi ziduri. Nu am ridicat unul nici măcar în o mie de ani, nu am avut niciodată închisoare, în schimb, am avut întotdeauna grija... citeste mai mult

