Pentru Federer, a fost cu adevărat emoţionant.

El a îmbrăţişat îndelung trofeul şi şi-a oprit cu greu câteva lacrimi la final.

În urmă cu 25 de ani, Federer era copil de mingi la Basel. Acum, a cucerit pentru a noua oară trofeul său de casă şi probabil că niciun alt jucător nu se va apropia vreodată de performanţa lui.

Per total, Expresul din Basel a ajuns la 99 de titluri câştigate, 10 ma puţine decât recordmenul Jimmy Connors.

25 years on...

From ball kid in 1993 to nine-time champion in 2018 citeste mai mult

