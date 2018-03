Într-un anunţ de 30 de secunde care promovează campania "Lighter is Better" a Heineken, un barman lasă o sticlă de bere să alunece pe lângă mai mulţi clienţi de culoare pentru a ajunge la o femeie albă din depărtare. Heineken a eliminat anunţul de la televizor şi de pe online, susţinând că "a pierdut marca". "De zeci de ani, Heineken a dezvoltat diverse marketinguri care arată că există mai multe lucruri care ne unesc decât ne separă", a declarat un purtător de cuvânt al Heineken într-un e-mail către NBC News. "Am pierdut marca, luăm feedback-ul în serior şi... citeste mai mult