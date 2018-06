VIDEO: Haos la “Hariclea Darcle” / Un sofer inconstiet a fost pe punctul de a provoca o tragedie

La liceul de Arte "Hariclea Darclee" din Braila este haos zilnic, in jurul pranzului, moment in care parintii vin sa isi ia copii de la scoala.

Parintii nu sunt lasati in incinta scolii, fiind obligati sa isi astepte copiii pe trotuarul din fata liceului, care de cele mai multe ori este neincapator pentru zecile de parinti.

Insa astazi, in haosul de la liceu, o adevarata tragedie era sa aiba loc.

Un sofer inconstienti si-a condus autovehiculul pe trotuarul mentionat anterior, si nu s-a oprit decat cand a ajuns in fata portii pe care ieseau elevii.

Din declaratiile mai multor martori, aflati la fata locului, se pare ca soferul era foarte suparat... citeste mai mult

