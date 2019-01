Simona Halep a avut o zi perfectă, la Melbourne, reuşind cel mai bun meci de la acest început de sezon în compania lui Venus Williams, dar şi calificarea în optimile de la Australian Open. La câteva ore după succesul obţinut în turul III, românca a postat o filmare simpatică pe contul ei de Instagram în care Tania, fetiţa de doar doi ani a fratelui ei, o felicită printr-un mesaj video: View this post on Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on Jan 19, 2019 at 2:44am PST

citeste mai mult

azi, 17:26 in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: Adevarul in