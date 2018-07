VIDEO Gorila Glass 6 face telefonul mobil mai rezistent!

Compania Corning, specializata in sticla de protectie pentru smartphone-uri si alte dispozitive electronice, a prezentat noua generatie, a 6-a, a produsului sau Gorilla Glass, mult mai rezistenta decat varianta anterioara si care ofera designerilor oportunitati nebanuite.



Potrivit unui sondaj de opinie realizat printre consumatori, in medie un telefon mobil este scapat, in medie, de la o inaltime de 1,6 metri de cel putin patru ori pe an.

Specialistii Corning sustin ca, inainte de a se face praf, noul Gorilla Glass poate rezista la 15 "confruntari" cu... citeste mai mult