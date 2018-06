„Ştiam că trebuie să fiu agresivă, să joc rapid. Am fost puternică pe picioare şi în plan mental. Am avut încredere că pot juca meciul tot aşa. Am avut mare încredere după primul set şi pur şi simplu nu am renunţat. M-am luptat pentru fiecare minge şi aşa am reuşit să închei în două seturi. Voi încerca doar să fiu mai bună ca anul trecut şi să dau tot ce am. Sunt fericită că sunt din nou în finală aici, la Grand Slamul meu preferat“, a spus Halep la EuroSport.

Simona Halep a pierdut în 2014 în faţa Mariei Şarapova la Roland Garros, iar în 2017, tot la Paris, în faţa Jelenei Ostapenko. La începutul anului, ea s-a înclinat în faţa Carolinei Wozniacki la... citeste mai mult

azi, 18:37 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in