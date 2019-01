Locul 8 WTA, Karolina Pliskova, a câştigat primul trofeu din noul sezon. Duminică, 6 ianuarie, jucătoarea din Cehia, cap de serie numărul 5, s-a impus în finala turneului de la Brisbane în trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2, în faţa sportivei din Ucraina, Lesia Tsurenko, numărul 27 WTA.

Meciul a durat două ore şi 12 minute, dar bucuria câştigătoarei a fost umbrită de accidentarea adversarei sale. Tsurenko şi-a sucit glezna în setul al treilea, iar, la finalul partidei, Pliskova a mers direct la jucătoare pentru a se asigura că este în regulă.

That's the @BrisbaneTennis championship!@KaPliskova takes it, coming through 4-6, 7-5, 6-2 against Tsurenko!

