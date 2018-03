VIDEO: Garajele de tip “Concivia” ridicate de pe domeniul public

Dupa cum se poate observa in filmuletul atasat, lucratorii din cadrul Setviciului de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala Braila au inceput efectuarea ridicarii de pe domeniul public a mai multor garaje de tip ”Concivia”, ai caror proprietari au fost somati anterior prin dispozitii ale primarului municipiului Braila sa ridice bunurile respective, in contextul neprelungirii contractului de inchiriere a domeniului public. S-au ridicat astfel un numar de 9 garaje, de pe str. Eremia Grigorescu, din zona Pietei Microhala si din apropierea Liceului cu Program Sportiv. Garajele ridicate au fost depozitate in locatia situata pe Soseaua Ramnicu... citeste mai mult

