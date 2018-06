Video/ Galerie Foto: Un autoturism ajuns in apele Dunarii a afost scos cu ajutorul scafandrilor

Ieri dupa amiaza, un autoturism marca Audi a cazut in apele Dunarii in zona plajei din dreptul Laminorului.

Proprietara autoturismul, o tanara de 33 de ani, a parcat masina in zona respectiva fara sa o asigure. Fiind vale masina a alunecat spre apa.

La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de la pompieri si politie.

A fost nevoie de interventia unui scafandru pentru a scoate autoturismul din apa.

In momentul producerii incidentului nu se afla nici o persoana in interiorul masinii.

