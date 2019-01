La ştirile de la ora şase „News at Six” de la BBC, miercuri seară, informaţia potrivit căreia premierul britanic Theresa May urma să meargă la Bruxelles pentru renegocierea acordului privind Brexitul a fost însoţită de imagini alb-negru ale unor bombardiere britanice Spitfire din Al Doilea Război Mondial. În timp ce imaginile cu aeronavele se derulau, prezentatoarea Sophie Raworth a citit de pe prompter: „Theresa May spune că intenţionează să se întoarcă la Bruxelles pentru negocierea acordului său privind Brexitul, dar liderii UE susţin că acordul e încheiat şi că nu vor redeschide discuţiile.” BBC s-a scuzat şi a spus că gafa a fost rezultatul unei „erori... citeste mai mult

azi, 19:17 in Externe, Vizualizari: 17 , Sursa: Adevarul in