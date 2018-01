Furtuna Eleanor a lovit Marea Britanie, marţi seară, şi a adus odată cu ea vânturi cu puterea unor uragane, inundaţii, în timp ce mii de case au rămas fără electricitate, scrie The Independent.

Analiştii avertizează că vieţile oamenilor ar putea fi puse în pericol, din cauza obiectelor luate de vânt, în a cincea furtună a acestui sezon.

Met Office a declarat că Great Dun Fell, al doilea cel mai mare vârf din Marea Britanie, a fost lovit de vânturi de 160 de kilometri pe oră, în timp ce părţi din Irlanda de Nord au fost lovite de vânturi cu o viteză de 144 kilometri de oră.

The River Mersey in Liverpool is showing signs of restlessness...... citeste mai mult

acum 19 min. in Externe, Vizualizari: 18 , Sursa: Jurnalul National in