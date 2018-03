Joi, 29 Martie, 08:42

Danielle Collins (24 de ani, 93 WTA) a învins-o pe Venus Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-2, 6-3, și s-a calificat în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Miami.

Eficacitatea este cuvântul care a caracterizat evoluția lui Collins în fața lui Venus Williams. A salvat 4 din cele 5 mingi de break avute de numărul 8 WTA și a reușit să câștige peste 66 la sută din mingile jucate pe primul serviciu. În pofida unui procentaj ridicat al primului serviciu, 72 la sută, Venus nu a reușit să țină aproape și a cedat în 89 de minute, scor 2-6, 3-6.

Game. Set. Match. UPSET!

