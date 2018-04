City-managerul municipiului Satu Mare, Masculic Csaba, a declarat pentru Gazeta de Nord Vest, că toate conductele Apaserv aflate sub zona de trafic auto de pe bulevardul Octavian Goga vor fi mutate sub trotuare.



”Știam că aici există o problemă și de aceea nici nu ne-am grăbit să reabilităm bulevardul Goga. Țevile sunt de azbociment și sun t vechi de 60 de ani.... citeste mai mult