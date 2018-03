Sambata, 10 Martie, 16:20

Răzvan Raț, 33 de ani, se pregătește de 10 zile cu Dinamo. Azi a fost din nou în cantonamentul de la Săftica și s-a antrenat sub comanda lui Florin Bratu, cu care a fost coleg la Rapid.

Vezi AICI VIDEO cu Raț la antrenamentul cu Dinamo! "Încă nu am vorbit, a fost meciul de la Craiova, am așteptat să ne mai liniștim și vom vedea ce va fi", a declarat Bratu despre posibilitatea ca Raț să semneze cu Dinamo.

"Este o onoare să ne antrenăm lângă un asemenea jucător, ne motivează și avem ce învăța de la el", a spus fundașul Vlad Olteanu.

citeste mai mult