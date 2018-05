Vineri, 25 Mai, 17:48

Fanii lui Liverpool au intrat în săptămâna finalei Ligii Campionilor fredonând un cu totul alt cântec decât celebrul "You'll never walk alone". Americanii de la New York Times au reconstituit povestea trasformării hitului disco italian al anilor '80 “L’Estate Sta Finendo” în imn actual al peluzelor, remarcând modul în care globalizarea a lovit și fotbalul.

Finala Ligii Campionilor, Real Madrid - Liverpool, se joacă sâmbătă, de la 21:45