Duminica, 06 Mai, 03:14

FC Porto este din nou campioana Portugaliei, după o pauză de 5 ani.

Egalul la zero dintre Sporting și Benfica a făcut-o matematic campioană pe FC Porto, care încă nu a evoluat etapa aceasta, dar are deja un avantaj de 4 puncte care nu mai poate fi întrecut. Mai are de jucat în această seară cu Feirense, acasă, și pe 13 mai la Guimaraes.

Lupta pentru locul 2 rămâne deschisă, Sporting și Benfica urmând să se dueleze de la distanță în ultima etapă, cele două având câte 78 de puncte. Benfica joacă acasă cu Moreirense, iar Sporting la Maritimo.

