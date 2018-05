Miercuri, 02 Mai, 23:06

AS Roma are ce să îi reproșeze lui Damir Skomina. Arbitrul sloven nu le-a acordat două lovituri de la 11 metri în repriza secundă a returului Ligii Campionilor contra lui Liverpool.

Stephan El Shaarawy a fost unul dintre cei mai activi jucători romani în returul cu Liverpool. În minutul 62, mingea reluată de italian după o învălmășeală în careul lui Karius s-a oprit în mâna, depărtată evident de corp, a lui Alexander-Arnold.

Damir Skomina a dictat doar lovitură de la colț, amintind tuturor de hențul lui Marcelo din returul Real Madrid - Bayern, 2-2.