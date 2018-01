Luni, 22 Ianuarie, 21:17

Marius Șumudică s-a agitat în permanență pe marginea terenului la partida pierdută de echipa sa cu Galatasaray, scor 1-3. (DETALII AICI)

Fostul antrenor al Astrei a fost scos din minți în repriza a doua din cauza a doi infirmieri.

Văzând că doi infirmieri au scăpat targa la margine, Șumi a început să urle la ei și să-i împingă. Nu s-a liniștit până la final.

Momentul a stârnit multe reacții pe internet, devenind rapid viral.

