În urma ploilor căzute în această seară, mai multe zone din județul Satu Mare se află, în aceste momente sub apă.

Una dintre cele mai afectate zone de inundații este orașul Tășnad. O mare parte din acest oraș se afla, în această dimineață, sub ape.

Apele unui pârâu s-au umflat și au ieșit din matcă inundând mai multe gpspodării.

“Tășnadul sub ape din nou!”

Aceasta problema persista de ani si ani de zile! Suntem incapabili sa o rezolvam sau suntem dezinteresati? Din doua una!

Nimeni nu este instare sa gaseasca o solutie? In anul 2018 cand avem toate ustensilele si tehnologia necesare la indemana?

Personal cred ca vointa ne lipseste cu desavarsire!

