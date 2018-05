Paul Pogba este unul dintre cei mai excentrici fotbaliști din lume. Meci de meci, starul lui Manchester United apare pe gazon cu un alt look, fapt pentru care presa din Anglia chiar i-a acordat, în mod ironic, titlul de Salon d'Or.

Paul Pogba, jucătorul de 105 milioane de Euro al lui United, are însă și o latură religioasă. Francezul a profitat de pauza de o săptămână pe care o are până la reluarea cantonamentului altături de naționala Franței și s-a alăturat milioanelor de pelerini care călătoresc la Mecca (Arabia Saudită) de Ramadan.... citeste mai mult

