Miercuri, 09 Mai, 15:48

Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a fost eliminată în optimile de finală ale turneului Premier Mandatory de la Madrid, de Kiki Bertens (26 de ani, 20 WTA), scor 2-6, 2-6.

Meciul a început abrupt, cu 3 break-uri în primele 3 game-uri. Ajutată de un procentaj excelent al punctelor câștigate pe primul serviciu, 79 la sută, olandeza s-a distanțat și tranșat primul act în doar 30 de minute, scor 6-2.

.@kikibertens putting on a show as she takes the first set 6-2 at #MMOPEN pic.twitter.com/EzgrMo4o5b

