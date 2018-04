Articol de — Theodor Jumătate Joi, 05 Aprilie, 08:56

Liverpool a fost net mai bună în momentele cheie ale meciului: presing, atac, apărare. "A fost într-adevăr excelent. Am jucat aproape perfect în prima repriză", e fericit managerul lui Liverpool, care a învins-o pe City, scor 3-0.

Trei lecții oferite de Jürgen Klopp rivalului său. Nu cele trei victorii pe care le are în Anglia în fața lui Guardiola - sunt șase în total, nimeni nu are mai multe împotriva lui Pep. Nici măcar cele trei goluri fantastice marcate mercuri. Ci momentele de joc, atât de bine controlate de Liverpool pe Anfield.

Vezi VIDEO cu golurile meciului!

