AS Roma a fost umilită în Cupa Italiei! Echipa lui Eusebio Di Francesco a fost învinsă cu 7-1 de Fiorentina, pe "Artemio Franchi". Toscanii au obţinut, astfel, calificarea în semifinalele Cupei. Federico Chiesa, fiul lui Enrico Chiesa, a reuşit un hat-trick pentru echipa antrenată de Stefano Pioli.

Golurile partidei au fost reuşite de Federico Chiesa, care a marcat de trei ori, în minutele 7, 18 şi 74, şi Luis Muriel (33), Marco Benassi (66) şi Giovanni Simeone, care a reuşit o dublă, în minutele 79 şi 89. Pentru AS Roma a marcat Aleksandar Kolarov, în minutul 28. VIDEO cu toate golurile.

AS Roma a avut şi un jucător eliminat, pe atacantul Edi Dzeko,... citeste mai mult

