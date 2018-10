Coric s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, în faţa lui Federer, care era deţinătorul trofeului.

În finală, Coric va evolua contra sârbului Novak Djokovici, care l-a învins pe germanul Alexander Zverev.

Meciul dintre Djokovici şi Coric are loc duminică, de la ora 11.30, în direct pe DigiSport 3.

VIDEO Ultimul punct al confruntării dintre Coric şi Federer

Defending Champion out!@borna_coric is through to his first Masters 1000 final, defeating Roger Federer with a near flawless performance 6-4 6-4.#RolexSHMasters pic.twitter.com/7oE2zCD1Ne

