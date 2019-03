Armata israeliană a confirmat că a lovit biroul lui Haniyeh, arată hotnews.ro "Avioane de război israeliene au luat ca ţintă biroul şefului Hamas, Ismail Haniyeh", în cartierul Rimal, a precizat armata, într-un comunicat. #BREAKING: #Israel Air Force targeted the Internal Security HQ and Military Information HQ of #Hamas in #Gaza in response to the rocket attacks against #Israeli villages in south of the country. pic.twitter.com/NU9X21Df1o

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) March 25, 2019 This is the building of #Hamas's Military Information HQ and Internal Security HQ which was... citeste mai mult

acum 16 min. in Externe, Vizualizari: 9 , Sursa: Adevarul in