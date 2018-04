Liverpool a trecut la scor de AS Roma, performera sferturilor de finală, unde eliminase pe FC Barcelona. Italienii au rezistat în joc doar 25 de minute, după care englezii au preluat total iniţiativa şi au pornit un tăvălug care avea să distrugă reduta romană.

Egipteanul Mohamed Salah, desemnat cel mai bun jucător din acest sezon de Premier League, a deschis scorul în minutul 36 cu un gol de generic. Şut din marginea careului, lateral dreapta, direct sub bară. Spectacolul nu s-a oprit însă aici şi acelaşi Salah, venit chiar de la AS Roma la începutul sezonului, a majorat diferenţa cu un lob elegant, în minutul 45. La pauză s-a intrat cu 2-0,... citeste mai mult

