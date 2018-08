O explozie urmată de incendiu, în apropierea aeroportului din Bologna, a avut loc cu puțin timp în urmă.

Reprezentanții polliției spun că ar fi fost vorba de un accident rutier petrecut în apropierea pasajului din apropierea cartierului Borgo Panigale.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale pompierilor, ambulanțe dar și un elicopter al poliției.

Autostrada a fost închisă circulației.

Știre în curs de actualizare.

